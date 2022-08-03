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Fırtına sezonu deplasmanda açıyor! Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu açılışında 5 Ağustos Cuma günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Abone ol
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başlayıp, pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, 5'e 2 çalışması ve çift kale maçın ardından sona erdi.
Bordo-mavili ekip, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayıp, İstanbul'a gidecek.