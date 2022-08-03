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Rusya, Azerbaycan’ı Karabağ’da ateşkesi bozmakla suçladı

Rusya, Azerbaycan’ı Karabağ’da ateşkesi bozmakla suçladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile Ermeni ordusu arasında yaşanan gerilime dair yaptığı açıklamada Azerbaycan tarafının ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü.

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Azerbaycan’ın yasadışı Ermeni silahlı gruplar tarafından 1 askerinin şehit edilmesinin ardından Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında Ermeni silahlı gruplarına karşı “intikam” operasyonu düzenlemesine ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Dağlık Karabağ'daki Kırkkız tepesindeki Ermeni silahlı oluşumlarına karşı gerçekleştirdiği operasyon hakkında Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafının ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü. Açıklamada, "Birliğin sorumluluk bölgesindeki durum ağırlaşıyor. Kırkkız tepesi bölgesinde, ateşkes rejimi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ihlal edildi. Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının temsilcileriyle birlikte Rus barışı koruma birliğinin komutanlığı durumu istikrara kavuşturmak için önlemler alıyor" denildi.

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