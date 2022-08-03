Temel Karamollaoğlu: KHK mağdurlarının tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "KHK mağdurlarının feryâdı Arş-ı Alâ'ya ulaştı, İktidarımızda, hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz" dedi.

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Muhalefet, 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere destek vermeye devam ediyor. Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KHK mağduriyetlerine son vermeye hazırız"

Karamollaoğlu, "Sonsuz iktidar yoktur ve herkes yaptığının hesabını belki bu dünyada, fakat ahirette mutlaka verecektir! Özellikle, inançlı olduklarını iddia eden kesimlere bunu söylemeyi görev addediyorum. Biz isteriz ki, siz bu yanlışlarınızdan ve zulümlerinizden vazgeçin; bu vebalden kurtulun. Fakat yanlışınızda ısrar etmeye kararlıysanız; bilin ki biz de KHK mağduriyetlerine son vermeye ve bu adaletsizliklere dur demeye kararlıyız." dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"KHK meselesi 6 yıldır kanayan bir yara"

"Birlik ve beraberliğimiz açısından hassasiyet göstermemiz gereken en öncelikli mefhum adalettir! Adalet yara almışsa, diğer hiçbir şeyin tedavisi mümkün olmaz. Hukuk rafa kaldırılmışsa, tedavülde olan diğer şeylerin hiçbir faydası ve kıymeti yoktur! KHK meselesi hepimizin malumu; toplumsal vicdanı zedeleyen ve 6 yıldır kanayan bir yara…Defalarca dile getirdik, iktidarı defalarca uyardık. Fakat iktidarda bulunanlar hatalarını telafi etmek yerine, ne yazık ki ısrarla yeni yanlışlar yapıyor.

KHK mağdurlarının feryadı Arş-ı Ala'ya ulaştı"

KHK mağdurlarının feryâdı Arş-ı Alâ'ya ulaştı, sadece sağır taklidi yapanlar duymuyor... Şimdi de geçici bir maddeyle, bir günde 6 binden fazla insanın işini, ekmeğini elinden aldılar. Hem de sorgusuz, sualsiz; savunma için verdikleri 1 haftanın dolmasını dahi beklemeden! Hangi hakla, hangi vicdanla, hangi değer yargısıyla ve hangi hukuk kaidelerine göre? Sadece ama sadece ‘ben yaptım oldu’, ‘ben şu an iktidardayım, gözünün üstünde kaşın var, ben seni beğenmiyorum’ mantığıyla yapılıyor tüm bunlar!" ifadelerini kullandı.