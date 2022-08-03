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Kaçırmak istediği kızı 3 yerinden vurdu, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Kaçırmak istediği kızı 3 yerinden vurdu, yakalanacağını anlayınca intihar etti

ERZİNCAN’ın Tercan ilçesinde uzun süredir ailesinden istediği kızı alamayınca kaçırmaya çalışan şahıs, kız kaçmak istemeyince ateşli silahla kızı 3 yerinden vurdu. Daha sonra kaçan şahıs jandarmanın yolu kestiğini görünce kendisini vurarak intihar etti.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Tercan’a bağlı Gökpınar (Komsor) köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir’de bir fabrikada işçi olarak çalışan K.Y. (39), yaklaşık 5 yıldır ailesinden istediği H.İ.'yi (22) tekrar istemek için Tercan’a geldi. Kızı alamayan K.Y., kaçırma girişiminde bulundu. Kızın kaçmak istememesi üzerine K.Y., H.İ.’yi 3 yerinden ateşli silahla vurdu. Ağır yaralanan kız ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. H.İ.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayın ardından kaçan K.Y. ise, Kalecik köyü yakınlarında jandarmaya yakalanacağını anlayınca kendini vurarak intihar etti.
K.Y.’nin cenazesi Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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