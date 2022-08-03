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Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Dün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedeflediği, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulduğu, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna adliyeye sevk edildi.

iki şüpheli tutuklandı
Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra iki şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikçe, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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