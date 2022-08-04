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Bursa'da alkollü sürücü takla attı burnu bile kanamadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da alkollü sürücü takla attı burnu bile kanamadı

Bursa’da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü alkollü çıktı.

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Aydın T'nin kullandığı 16 NK 412 plakalı otomobil, Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde refüje çarptıktan sonra takla attı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanıyla araçtan yara almadan çıkan Aydın T'nin, alkol muayenesinde​​​​​​​ 1,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza sonrası trafik bir süreliğine tek şeritten sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla yolda trafik akışı normale döndü.

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