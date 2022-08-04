Erdal Çetinkaya neden görevden alındı Siber Suçlar Daire Başkanı aslen nereli?

Türkiye'yi sarsan 2022 KPSS lisans sorularının satıldığı iddiasının ardından birçok kişi görevinden alındı. Süleyman Soylu'nun talimatı ile ise Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Erdal Çetinkaya görevden alındı. Erdal Çetinkaya'nın yerine ise Emniyet İstihbarat Başkan Yardımcısı Faruk Aydın getirildi. Peki kimdir Erdal Çetinkaya, aslen nereli, kaç yaşında?

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KPSS sorularının bir yayınevine satıldığı iddialarının ardından birçok kişi görevden alındı. Son olarak Süleyman Soylu'nun talimatı ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Erdal Çetinkaya görevden alındı yerine ise Emniyet İstihbarat Başkan Yardımcısı Faruk Aydın getirildi. Peki kimdir Erdal Çetinkaya, aslen nereli, kaç yaşında?

Emniyet Genel Müdürlüğü karargâhında dün sürpriz atamalar gerçekleşti. Özellikle bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçların yanı sıra hedef kişi ya da kişiler hakkında operasyonel birimlere veri tespiti yapan Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Erdal Çetinkaya görevinden alındı. Çetinkaya, yıllık izine ayrıldı.

Çetinkaya’dan boşalan göreve ise Emniyet İstihbarat Başkan Yardımcısı Faruk Aydın getirildi. Aynı zamanda adli kolluk görevi de bulunan Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı’na 15 Temmuz’dan sonra atanan başkanları adli kolluk görevi yapmış polis müdürleri yerine istihbarat hizmetleri yapanlardan seçilmesi dikkati çekti.

Daha önce Emniyet İstihbaratı’nda görev yapan ve 15 Temmuz sürecinde dönemin Daire Başkanı Engin Dinç’in yardımcısı olan Çetinkaya, sonrasında Siber Suçlar Dairesi Başkan Yardımcılığı’na kaydırılmıştı. Aynı daireye başkan olan Çetinkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın çalışma ekibinde yer aldı.

Erdal Çetinkaya kimdir: 1994 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesi ile mesleğe başlayan Erdal Çetinkaya İstihbarat Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı rütbesinde görev yaptı. Sayın Erdal ÇETİNKAYA evli ve üç çocuk babasıdır.