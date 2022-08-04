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Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de

Ön ödemeli konutlarda sözleşmeyle belirlenen tüketiciye azami teslim süresi, 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Buna göre, konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak.

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Ticaret Bakanlığının Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre her sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.

Değişiklik öncesinde bu süre en fazla 36 ay olarak uygulanıyordu. Yönetmelik, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

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