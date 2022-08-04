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Yedi İklim dergisi isim benzerliğinin kurbanı oldu yalan ve iftiralara maruz kaldık

Yedi İklim dergisi isim benzerliğinin kurbanı oldu yalan ve iftiralara maruz kaldık

KPSS sınavında yaşanan şaibe iddiaları ülke gündemindeki sıcaklığını korurken, Yedi İklim Yayınevi ile olan isim benzerliği sebebiyle mağdur duruma düşürülen Yedi İklim Dergisi'nden "Basında sınavlara yönelik yayıncılık faaliyeti gösterdiği anlaşılan Yediiklim Yayınları ile uzaktan yakından hiçbir alakamız olmadı" açıklaması geldi.

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Ali Haydar Haksal'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı Yedi İklim Dergisi, bazı medya organlarında çıkan eleştirel haberlerle ilgili bir açıklama yayınlandı.

Yedi İklim Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal imzasıyla yayınlanan açıklamada, Yedi İklim Dergisi'nin KPSS yayıncılığı yapan yayıneviyle olan isim benzerliği sebebiyle haksız ithamlara maruz kaldığı belirtildi.

Dergi yayıncılığı dışında faaliyeti olmadı
Ali Haydar Haksal açıklamasında "1987’de yayın hayatına başlayan Yedi İklim Dergisi, Büyük Doğu ve Diriliş dergilerinin izleğinde medeniyetin organik bağ ve sürekliliği adına Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören gibi öncü kuşakların ve şahsiyetlerin ruh iklimi ve ilkelerinde 35 yılı aşkın bir süredir yayımlanmaktadır. Kültür, Sanat, Edebiyat ve Medeniyet dergisi olan Yedi İklim, pek çok şair, hikâyeci ve yazarın yetiştiği bir kültür ocağıdır. Günümüze kadar dergi yayıncılığı dışında herhangi bir faaliyeti olmamıştır." ifadelerini kullandı.

"Sadece dergimizi değil inancımıza ve kültürel değerlerimize uzanan bu çirkin saldırılar"
Ali Haydar Haksal açıklamasının devamında "Basında sınavlara yönelik yayıncılık faaliyeti gösterdiği anlaşılan Yediiklim Yayınları ile uzaktan yakından hiçbir alakamız olmadığı gibi sahipleri veya kurucuları ile de bir tanışıklığımız bulunmamaktadır. Sadece isim benzerliğinden ibaret olan bu durum kısa bir araştırma ile ortaya çıkabilecekken hakkaniyete ve hukuka aykırı bir şekilde bazı fırsatçılar tarafından dergimizin hedef alındığı, hakaret ve suç isnadına varan paylaşımlarda bulunulduğu esefle izlenilmiştir. Sadece dergimizi değil inancımıza ve kültürel değerlerimize uzanan bu çirkin saldırılara karşı sessiz kalacağımız düşünülmemelidir. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına yukarıdaki açıklamayı halkımızın dikkatine sunarken çirkin paylaşımların düzeltilmesini umut ediyoruz. Yalan ve iftirada bulunmaya devam edenler hakkında yasal süreçlerin başlatılacağı kamuoyuna duyurulur." değerlendirmesinde bulundu

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