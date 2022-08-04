Meteoroloji'nin 5 günlük haritası alarm veriyor! Sağanak da fena vuracak bu illerdekiler dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını yayınladı. Buna göre kuvvetli rüzgar etkili olacak ve bazı şehirlerde sağanak yağış görülecek. Öte yandan nem bunaltmaya devam ediyor. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji'nin hava haritası kıpkırmızı... Yüksek sıcaklık ve nem bunaltmaya devam ediyor. Öte yandan bazı şehirlerde sağanak yağış da var... Sıcaklık bugün İzmir'de 35, Aydın'da 38, Adıyaman'da 42, Antalya'da 31, İstanbul'da 32 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Sinop çevreleri, Balıkesir’in kuzey, Düzce’nin ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Uzman isim Kerem Ökten yaptığı açıklamada "İstanbul'un kuzeyi ısındı. Rüzgar bundan sonra hep nem taşıyacak. En az 10 gün nem yüksek. Çanakkale'de rüzgar gündüzleri hep kuvvetli esecek. En az 10 gün böyle..." dedi.