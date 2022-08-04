Avukat uyuşturucu kuryesi çıktı! Mahkeme bugüne dek görülmemiş bir ceza verdi

İstanbul'da bir kadın avukat, Maltepe Cezaevi'den bulunan bir tutukluya uyuşturucu temin ederken yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay iddiaya göre, avukatın tehdit edilmesi sonrası yaşandı. Yeğeninin sevgilisi olan hükümlüye uyuşturucu götüren avukat Zeynep A. için verilen ceza da belli oldu.