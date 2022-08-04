Avukat uyuşturucu kuryesi çıktı! Mahkeme bugüne dek görülmemiş bir ceza verdi
MALTEPE CEZAEVİ'nde bir mahkuma uyuşturucu temini sağlayan avukat Zeynep A., yakayı ele verdi. Avukat ölümle tehdit edildiği için uyuşturucu kuryeliği yaptığını söyledi. Mahkeme Zeynep A. hakkında dikkat çeken bir karara imza attı.
İstanbul'da bir kadın avukat, Maltepe Cezaevi'den bulunan bir tutukluya uyuşturucu temin ederken yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay iddiaya göre, avukatın tehdit edilmesi sonrası yaşandı. Yeğeninin sevgilisi olan hükümlüye uyuşturucu götüren avukat Zeynep A. için verilen ceza da belli oldu.
İstanbul Maltepe Cezaevi'nde filmleri aratmayacak olay yaşandı. Bir avukat, hapishanede bulunan yeğeninin sevgilisine uyuşturucu madde temin edince yakayı ele verdi.
İddiaya göre, avukat Zeynep A.'nın (29) ablasının kızıyla, cezaevinde hükümlü olan Adem Y. bir süredir duygusal birliktelik yaşıyordu.
Uyuşturucu madde bağımlılığı olan Adem Y., sevgilisinin teyzesi olan avukat Zeynep A.'dan kendisine uyuşturucu getirmesini istedi. Sabah'ta yer alan habere göre avukat Zeynep A., iki paket halinde 26 gram işlenmemiş kubar esrarı 2 Temmuz'da Maltepe Kapalı Cezaevi'ne giderek Adem Y.'ye verdi.