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Barış Pınar Bölgesi’nde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Barış Pınar Bölgesi’nde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.”

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