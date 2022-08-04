Erol Özvar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? YÖK Başkanı Erol Özvar evli mi, eşi kimdir?

2022 Lisans sınavında bazı soruların satıldığı iddialar hakkında inceleme başlatıldığını söyleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açıklaması sonrası merak konusu oldu. Peki YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erol Özvar evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

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KPSS skandalının ardından açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar merak konusu oldu. Erol Özvar’ın yaşamı ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı. Erol Özvar kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında?

Erol Özvar Kimdir: Özvar, iktisat tarihi profesörü unvanına sahiptir. 1966’da İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. 1989’da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Yine aynı üniversite içerisinde iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmıştır.

Bilimsel alanda olan çalışmaları özellikle Ortadoğu ve Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve mali kurumlarda olan değişmeleridir.

Özvar’ın farklı dillere çevrilen çalışmaları içerisinde Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması isimli eseri, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafınca 2005’de kitap dalında en iyi eser ödülünü almıştır.

Daha sonraları Mehmet Genç ile beraber Osmanlı bütçeleri hakkında olan eserini yayınladı. Bu eser 2013’de Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'nü kazandırdı.

2009 - 2012 tarihlerinde Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi ve araştırma desteğine hak kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı'nda ziyaretçi öğretim üyesi oldu.

Türk Tarih Kurumu tarafından bilim kurulu üyeliğini üstlendi ve Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği'nin idare kuruluna üyeliği bulunmaktadır. Uluslararası iktisat tarihi kurumunda da üyeliği bulunmaktadır.

İktisat Fakültesi bölümünde öğretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çocuğa sahiptir. Eşi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

30 Temmuz 2021 tarihli ve 374 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına atanmıştır.