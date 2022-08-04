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KPSS iptal edilecek mi? Abdulkadir Selvi DDK soruşturmasındaki olasılıkları yazdı

KPSS iptal edilecek mi? Abdulkadir Selvi DDK soruşturmasındaki olasılıkları yazdı

KPSS'de soru skandalı sonrası sınavın iptal olup olmayacağı merak konusu. Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında soruşturmaya göre sınavın iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili ihtimalleri paylaştı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, KPSS sorularından bazılarının bir yayınevinden aynen alındığı iddiasına ilişkin olarak yürütülen soruşturmayı köşesine taşıdı. 

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Müfettişleri incelemelerini tamamlamadan bir şey söylemek mümkün değil. Ama müfettişlerin tespitlerine göre KPSS sınavıyla ilgili bir karar verilecek. Peki ne karar verilebilir?

1- Bulgulara göre birkaç soruda benzerlik tespit edilirse soruların iptali yoluna gidilecek. Bu durumda KPSS sınavı tekrar edilmeyecek.

2- Soruların çalınması ya da dışarıya sızması söz konusuysa KPSS sınava iptal edilir. Yeni bir tarihte ve yeni sorularla KPSS sınavı tekrarlanır.

Tüm bu soruların cevabı DDK müfettişlerinin yapacağı inceleme sonucunda ortaya çıkacak." 

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