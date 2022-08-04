Pitbull saldırısında parçalanan Asiye'ye anne işkencesi! Şok fotoğraflar ortaya çıktı böyle bağlamış!
Asiye Ateş isimli 4 yaşındaki çocuğun pitbull saldırısı öncesi annesinden köpek muamelesi görerek işkence edildiği ortaya çıktı. Minik Asiye Gaziantep'te babasının apartman görevlisi olduğu sitenin bahçesinde pitbull saldırısına uğraması günlerce konuşulmuştu. Ağır yaralanan küçük çocuğun kafa derisi dahi soyulmuştu. Köpek sorununun bir kez daha gözler önüne serildiği olayda çocuğun bu köpeklerle daha önce fotoğrafları ortaya çıkmış ve anne babanın tutumu da eleştirilmişti.
Gaziantep’te babasının görev yaptığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanarak ülke gündemine gelen Asiye Ateş’in olaydan önce evinde çekildiği görüntülerinde uğradığı muamele büyük tepki çekti.
Asiye görüntülerde annesi tarafından farklı zamanlarda tasmalanarak, elleri kolları bağlanarak ve küfüre maruz bırakılarak psikolojik şiddet görmüş. İşte iç acıtan fotoğraflar...
Türkiye 4 yaşındaki Asiye Ateş'i, Gaziantep Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, babasının çalıştığı sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021'de pitbul cinsi 2 köpeğin saldırısına uğramasıyla tanımıştı. Olaydan sonra Akdeniz Üniversite'sine tedavi için Asiye sevk edilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Daha sonra 3 kişi tahliye edilmişti.
Asiye Ateş isimli küçük çocuğun olaydan önce evinde çekildiği görüntüleri ortaya çıktı. Annesi tarafından uğradığı muamele büyük tepki çekti.