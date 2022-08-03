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Yediiklim Yayınevine KPSS operasyonu! Sorular sızdırıldı mı? Operasyondan flaş görüntüler...

Yediiklim Yayınevine KPSS operasyonu! Sorular sızdırıldı mı? Operasyondan flaş görüntüler...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) suç duyurusu üzerine 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı.

Yediiklim Yayınevine KPSS operasyonu! Sorular sızdırıldı mı? Operasyondan flaş görüntüler...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) suç duyurusu üzerine 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Yediiklim Yayınevine KPSS operasyonu! Sorular sızdırıldı mı? Operasyondan flaş görüntüler...

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.

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Yediiklim Yayınevine KPSS operasyonu! Sorular sızdırıldı mı? Operasyondan flaş görüntüler...

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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Yediiklim Yayınevine KPSS operasyonu! Sorular sızdırıldı mı? Operasyondan flaş görüntüler...

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı.

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