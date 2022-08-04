BIST 2.719
DOLAR 17,97
EURO 18,34
ALTIN 1.027,51
HABER /  SPOR

Futbolda yeni dönem başlıyor! Yarı otomatik ofsayt teknolojisi

Futbolda yeni dönem başlıyor! Yarı otomatik ofsayt teknolojisi

Futbolda yarı otomatik ofsayt teknolojisi, Helsinki'deki UEFA Süper Kupa maçında ve önümüzdeki UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda kullanılacak.

Abone ol

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni sistemin, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacağı duyuruldu.

UEFA Hakem Komitesi, 10 Ağustos Çarşamba günü Helsinki Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak 2022 UEFA Süper Kupası maçının hakemi olarak Michael Oliver'ı (İngiltere) atadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kışa meyve sebzede zam fırtınasına karşı 3 önlem! Enflasyonda büyük korku yaklaşıyor
Kışa meyve sebzede zam fırtınasına karşı 3 önlem! Enflasyonda büyük korku yaklaşıyor
Ülkede hükümet krizi devam ediyor! 1 yılda 4 başbakan istifa etti
Ülkede hükümet krizi devam ediyor! 1 yılda 4 başbakan istifa etti
2022 KPSS iptal mi edilecek? KPSS 2022 lisans sınavı geçersiz mi sayılacak?
2022 KPSS iptal mi edilecek? KPSS 2022 lisans sınavı geçersiz mi sayılacak?
Kocaeli'de komşu ihaneti! Yıllardır biriktirdiği parasını kaptırdı: Bütün Türkiye'yi dolandırmış
Kocaeli'de komşu ihaneti! Yıllardır biriktirdiği parasını kaptırdı: Bütün Türkiye'yi dolandırmış
DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan yeni açıklama: Ne tek gencimizin hakkını yediririz ne de...
DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan yeni açıklama: Ne tek gencimizin hakkını yediririz ne de...
KYK borcu için iki seçenek gündemde! Faizler tek seferlik silinecek veya sabitlenecek
KYK borcu için iki seçenek gündemde! Faizler tek seferlik silinecek veya sabitlenecek
Barış Pınar Bölgesi’nde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınar Bölgesi’nde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Erol Özvar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? YÖK Başkanı Erol Özvar evli mi, eşi kimdir?
Erol Özvar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? YÖK Başkanı Erol Özvar evli mi, eşi kimdir?
ABD'nin PKK'ya talimat gönderdiği ortaya çıktı! İşte dökümanlarda ortaya çıkan Kandil'e taktikler
ABD'nin PKK'ya talimat gönderdiği ortaya çıktı! İşte dökümanlarda ortaya çıkan Kandil'e taktikler
"Değerlerimizle çatışıyor" dediler... Bira festivali iptal edildi
"Değerlerimizle çatışıyor" dediler... Bira festivali iptal edildi