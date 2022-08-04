2022 KPSS iptal mi edilecek? KPSS 2022 lisans sınavı geçersiz mi sayılacak?

Türkiye'nin gündemine oturan 2022 KPSS lisans sorularının ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından Yediiklim Yayınevine satıldığı iddiası ile ortalık karıştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halis Aygün'ü görevden aldı. Bu gelişmelerin ardından 2022 KPSS Lisans sınavı iptal mi edilecek, KPSS 2022 geçersiz mi sayılacak soruları merak edildi.

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KPSS 2022 genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınav soruları yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyadan KPSS 2022 sorularının çalınıdığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Peki 20222 KPSS soruları çalıntı mı? KPSS 2022 soruları çalındı mı? KPSS sınavı iptal mi edilecek? ÖSYM’den son dakika 2022 KPSS sınav soruları açıkılaması geldi.

PSS'deki soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığı şeklindeki iddiaların ardından ÖSYM bir açıklama yaptı. ÖSYM KPSS sorularının kopya olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine şu açıklamayı yaptı:

KPSS 2022 soruları çalındı mı?

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.