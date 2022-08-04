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Kışa meyve sebzede zam fırtınasına karşı 3 önlem! Enflasyonda büyük korku yaklaşıyor

Kışa meyve sebzede zam fırtınasına karşı 3 önlem! Enflasyonda büyük korku yaklaşıyor

Enflasyonda en sert etkinin hissedilmesi beklenen kış mevsimi için harekete geçildi. Yaz mevsiminde beklenen sebze meyve indirimleri olmayınca kış için halkı korku sardı. Gıda Komitesi üç önlemi masaya yatırdı.

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Gıda ve Tarımsal Ürünler Gıda Komitesi, kış aylarında gıda fiyatlarında yaşanabilecek fiyat uçurumlarına karşı 3 önlem almaya hazırlanıyor. Buna göre, kışın sebze fiyatlarında yaşanacak artışa karşı sera yatırımları hızlandırılacak, yem fiyatlarına yönelik yol haritası belirlenecek ve hal takip sistemi üzerinden haller yakından izlenecek.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda Küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ve Türkiye'nin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gıda fiyatlarının seyri değerlendirilerek atılacak 3 önemli adım belirlendi.

Buna göre, toplantıda kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeye yönelik tedbirler tartışılırken, sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca yem fiyatlarındaki gelişmelerin üreticilere ve dolayısıyla vatandaşlara yönelik olumsuz etkilerini asgari düzeyde tutmak için alınabilecek tedbirler tartışıldı ve yol haritası oluşturuldu.

Hallere yakın inceleme
Toplantıda, gıda ve tarımsal ürün piyasalarının ve özellikle hal takip sistemi üzerinden hallere ürün giriş ve çıkışının ilgili bakanlıklarca yakından izlenmesine, bu sistemden alınacak bilgiler dahilinde hızlı bir şekilde tüketici mağduriyetini önleyecek çözüm ve tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Bu konuda kurumlar arası iş birliğinin yüksek seviyede sürdürülmesine dair kararlılık vurgulandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının dünyada tahıl fiyatlarındaki düşüşe katkı sağladığı ve sağlamaya devam edeceği değerlendirildi.

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