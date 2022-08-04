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Dolandırıcıların 'Rusya' yalanına kandı! Hakim 30 bin dolar ve 100 gram altınını kaptırdı

Dolandırıcıların 'Rusya' yalanına kandı! Hakim 30 bin dolar ve 100 gram altınını kaptırdı

İSTANBUL'da telefon dolandırıcılarının son kurbanı bir hakim oldu. Dolandırıcılar 12 dakika içinde hakimin banka hesabındaki 30 bin dolar ve 100 gram altınını kendi hesaplarına aktardı. Olayla ilgili 3 şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

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Kendilerini polis, savcı, hakim, kamu görevlisi ve bankası olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşların canını yakmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul'da bir hakim tele-dolandırıcıların oyununa geldi.

"Rusya" yalanı
Dolandırıcılar hakimi acil koduyla geç saatte aradı, kendilerini bankacı olarak tanıtarak hesabına Rusya’dan şüpheli erişim yapıldığını söyledi.

Görüşme sırasında hesabını kontrol eden hakim şüpheli işlem göremedi. Dolandırıcılar ise mesai saatleri dışında işlemin sisteme düşmediği cevabını verdi.

12 dakikada tüm parasını çektiler
TRT'nin haberine göre, 12 dakikalık görüşmenin ardından, şüpheliler hesabı ele geçirdi. Paranın 15 dakika sonra iade edileceğini söyleyip, hakimin banka hesabındaki 30 bin dolar ve 100 gram altınını dolandırıcılar kendi hesaplarına aktardı.

Parasının hesabına geri gelmediğini gören hakim dolandırıldığını fark anlayınca şikayetçi oldu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı, şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve operasyon gerçekleştirildi.

Dolandırıcılar yakalandı; Yabancı kişiler üzerine çıkarılmış hat
Yakalanan şüphelilerden ikisinin telefon görüşmesini yaptığı, üçüncü kişinin ise parayı bankadan çeken kurye olduğu anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda, 3 kişilik şebekenin yabancı kişiler üzerine çıkarılmış hatlar üzerinden arama yaptıkları belirlendi.

İkisi tutuklandı biri serbest
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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