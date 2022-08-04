2022'de Türkiye'de en çok satan otomobil modelleri! Zirvenin sahibi bakın kim oldu
2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'de toplam 410.110 adet otomobil satışı gerçekleşti. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde gerçekleşen satışın yüzde 7,3 oranında gerisinde. İşte Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2022 yılında en çok satılan marka ve modeller...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 410.110 adet olarak
gerçekleşti.
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Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319.313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90.797 adet oldu.
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İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
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LAMBORGHINI 3 adet satıldı
En çok satan modeli Urus: 2 adet
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