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Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! Ete indirim geliyor! İşte oranı! Un yağ şeker için de duyurdu

Bakan Vahit Kirişçi müjdeyi verdi! Ete indirim geliyor! İşte oranı! Un yağ şeker için de duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı son dakika açıklamasında ete indirim geleceğini duyurdu. Kurban Bayramı sonrası zamlanan et fiyatlarına indirimle ayar çekiliyor.

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Kırmızı ete beklenen indirim haberi geldi. Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarını yüzde 25 düşüreceğini Bakan Kirişçi katıldığı AA Editör Masası programında açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." dedi.

Kış boyunca stok sıkıntısı yaşandığı iddiasıyla piyasanın speküle edildiği ürünler için Kirişçi "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz." dedi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridoru krizinin çözülmesiyle, ihtiyaçlarını bu ülkelerden karşılayan, tedarik eden ülkeler için çok büyük rahatlama olduğunu belirterek, "Bu, şu anda ürün fiyatlarına da yansıdı. 440-450 dolarlara gelen buğday fiyatlarında bugün artık 350-355 doları konuşur hale geldik." dedi.

Et ve Süt Kurumu yeni listeyi paylaştı

Et ve Süt Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiğine işaret edildi.

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