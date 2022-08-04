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Uzman doktor Levent Acar’dan saç ekimi yaptıracaklara tavsiyeler

Uzman doktor Levent Acar’dan saç ekimi yaptıracaklara tavsiyeler

Uzman doktor Levent Acar saç ekimi yaptıracak kişilere tavsiyelerde bulundu. Saç ekimi yaptıran kişilerin iyileşme sürecinde önem vermesi gereken detayları vurgulayan doktor Levent Acar bakın neler söyledi!

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Profesyonel saç ekimi işlemi uygulayan doktor Levent Acar; saç ekimi yaptıracak olan kişilere önerilerde bulundu. Ekim sonrasının da önemini vurgulayan Levent Acar; saç ekimi işleminde önemli noktalara değindi. 

“İyileşme sürecine hastalar özen göstermeli”

“İyileşme sürecini mutlaka hastalar önemsemelidir. Önemsenmediği taktirde büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Hastanın ya iyileşme süreci uzuyor ya da istenilen / beklenilen sonuç görünmüyor. Sonrası tabiki büyük bir hüsran. Kendinize neden bunu yapasınız ki? Gür saçlara ulaşmak istiyorsanız bu sürecin her anına dikkat etmeli ve özen göstermelisiniz. Ancak bu şekilde istediğiniz saçlara ulaşabilirsiniz.”

“Doktor seçimine dikkat edilmeli”

“Doktor seçerken önemli olan hususlardan birisi de iyi araştırmak. Araştırma yapmadan kesinlikle doktor seçmeyin. Doktorların daha önce ki hasta yorumlarına bakın.. Bu işlemde detaylara odaklanmak cok önemlidir  Üstün körü yapılabilecek bir iş değildir. Özen ve önem gereklidir. Hastanin beklentisi ve istekleri goz onunde tutulmalidir. Bence bu işte altın kural bunlardır.”


https://cosmedica.com/tr/ 

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