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TOBB'un temmuzda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 3,4 azaldı

TOBB'un temmuzda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 3,4 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından temmuzda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 3,4 azalışla 3 bin 257 oldu.

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TOBB, temmuz ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 3,4 azalarak 3 bin 257'ye indi.

Yılın 7 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 artarak 31 bin 350'ye yükseldi.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il, 851 raporla İstanbul, 223 ile İzmir, 209 ile Ankara, 166 ile Bursa ve 131 raporla Konya oldu.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Temmuz 2021'de 81 bin 449 iken, bu yılın temmuz ayında yüzde 13 yükselerek 92 bin 58'e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artışla 3 milyon 753 bin 920 olarak hesaplandı.

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