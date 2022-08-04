Evinizde günde 100 şeker yiyin, yılda 100 bin dolar kazanın! Şeker gibi iş

KANADALI şekerleme üreticisi Candy Funhouse, evden günde 100 şeker yiyerek yılda 100 bin dolar kazanabileceğiniz bir iş fırsatı sundu. Şirket, 'baş şeker sorumlusu' olarak adlandırılacak olan kişinin ürünlerin tadını test edeceği ve diğer "şekerolog"lardan sorumlu olacağını belirtti. İş ile ilgili detaylar ise merak edildi. İşte, Kanada şirketinden şeker yiyerek para kazandıran işle ilgili merak edilen tüm detaylar...

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Çikolatadan şekere kadar birçok şekerleme üreten Kanadalı şirket Candy Funhouse, ‘Baş Şeker Sorumlusu’ aradığını duyurdu. Bu kişinin evden günde 100 şeker yiyerek tadım yapacağı ve diğer "şekerolog"lardan sorumlu olacağı belirtildi. Bu iş yıllık 100 bin Kanada doları yani yaklaşık 1,4 milyon lira kazandırıyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jamal Hejazi, Temmuz ayında Linkedin’de yayınlanan pozisyon için şimdiden binlerce adayın başvurduğunu söyledi.

Hejazi, sosyal medyadan kendisine gelen, ailelerin tadım görevlerini ve maaşı paylaşmayı teklif ettiği detaylı videoların kendisini şaşırttığını kaydetti.

Hejazi, "Her gün ailenizle ya da arkadaşlarınızla çikolata ve şeker yemenin işiniz olduğunu hayal edin. Bu oldukça çekici bir teklif" dedi.

Candy Funhouse, Toronto'nun dışında yer alıyor. Şirket, ebeveynleri donut dükkanları ve yerel bir restorana sahip olan, 20 ve 30'lu yaşlardaki kardeşlerden oluşan bir dörtlü tarafından yönetiliyor.

Hejazi, 2021'de pandemi ile birlikte şirketin satışların arttığını belirterek, "Geçen yıl gelirimiz 15 milyon doların biraz altındaydı. Şaka yapmıyorum" dedi.

Yaş şartı var

Evde şekerleme yiyerek yılda 100 bin dolar kazandıran işe başvuru şartlarından biri 5 yaş üstünde olmak fakat şirket, baş şeker görevlisi pozisyonunun, muhtemelen ebeveyn izninin gerekli olmasına rağmen, beş yaşından küçük başvuru sahiplerine açık olduğunu söyledi.

Birçok ebeveyn, çocuklarını başvuru formunu doldururken videoya çekti ve internette yayınladı.

Kaynak: CNBC