Ankara Başsavcılığı'ndan KPSS soruşturması için flaş açıklama! Aramada neler bulundu?

KPSS'de aynı soru skandalı sonrası soruların yayınlandığı Yediiklim Yayınevi'ne yapılan operasyon sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

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KPSS soruları sızdırıldı iddiasıyla gündeme gelen Yediiklim Yayınevi'nde polis ekiplerince arama yapılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 KPSS sorularının çalındığına yönelik çıkan iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, bir kısım dijital materyal ve soru kitapçıklarına el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şöyle:

"ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin olarak 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Başlatılan soruşturma kapsamında 03/08/2022 günü Ankara Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama ve elkoyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve elkoyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) suç duyurusu üzerine 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama yaptı.

DDK Başkanı'ndan açıklama

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı.