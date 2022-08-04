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Konya'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı ölenler var

KONYA'dan kaza haberi geldi.Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Şeref Işık idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun 41. kilometresinde, U dönüşü yapmak isteyen Erol G. yönetimindeki 42 CSB 23 plakalı tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Işık ile araçtaki Ayten ile İrem Işık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Elif Işık, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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