Süleyman Soylu’dan cemevlerine saldırı açıklaması: Çapağı bulacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cemevi saldırıları ile ilgili konuştu. Yargının verdiği tutuklama kararını hatırlatan Soylu, “Yargı bir karar verdi. Bir tutuklama, iki de ev hapsi verdi. Ancak bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Durum Kurulu Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) Tanıtımı Toplantısı'na katıldı.

Ankara'da meydana gelen cemevi saldırıları ile ilgili konuşan Bakan Soylu, "Muharrem ayının 1. günü Ankara'da 3 cemevine saldırı, Ankara'da ve bir başka vilayette bu saldırıyı yapabilme planı ve bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen provokasyon. Bu tip olaylarda hep kendisini deliliğe verenler ortaya çıkıyor. Bu deliler nasıl oluyor da, ben 10 yıldır Ankara'dayım. 10 yılda Ankara'da 1 saatte 3 adrese gidemem. Yargı bir karar verdi. Bir tutuklama, iki de ev hapsi verdi. Ancak bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor ve biz buradaki çapağı bulacağız."

KPSS iptal edilecek mi?

KPSS sınavlarıyla ilgili olarak düşüncesini ifade eden Bakan Soylu, Soylu, "Bu konuyla ilgili adli soruşturma başladı. Çalışmalar sürüyor. Hem Devlet Denetleme Kurul,u hem ardından Yükseköğretim Kurulu, hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve talimatı ile birlikte de bizim Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında." dedi.