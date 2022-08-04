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Abdüllatif Şener'in ayarlarını bozan soru

Abdüllatif Şener'in katıldığı Habertürk yayınında AK Parti'nin yüksek oranda oy alması üzerine yaptığı saptamaya aldığı cevap ayarlarını boydu. Hadi Özışık yorumluyor...

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Ya ne Tayyip Erdoğan'mış arkadaş ya.... Bir türlü milletin yakasından düşmüyor. Ben demiyorum onlar diyor... Her seçim öncesinde bunlar yazarlar veya konuşurlar ekranlarda. Erdoğan'ın son seçimi... Erdoğan bitti.. AKP düştü AKP ANAVATAN gibi yok olacak! gibi gibi benzeri bir çok şekilde konuşup yazarlar. Son günlerde ekranlara CHP Milletvekilleri yine başladı. Son olarak Haber Türk ekranlarında konuşan Abdüllatif Şener ve CHP 22. dönem milletvekili Berhan Şimşek gibi...

Muhalefetin kanallarda ve yazılarına ilişkin son dönemde ait yaptıkları bu açıklamaları İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı

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