Abdullah Gül'e göre Tayyip Erdoğan din siyaseti yapıyormuş

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda, Abdullah Gül'ün ilginç çıkışını yorumladı. Zamanlamanın manidar olduğunu belirten Özışık, "Tayyip Erdoğan'ı yakından bilen Abdullah Gül'ün bunun siyaset için yapılmadığını biliyor olması gerekiyor" dedi.Abone ol
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar yazarı Mehmet Ocaktan’ın sorularını yanıtladı. Gül, iktidarın ekonomi politikalarını ve dinin siyasetteki yerini değerlendirdi.
Abdullah Gül'ün bu açıklamalarını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.
Özışık, "Enteresan açıklamalar yapmış. Mehmet Ocaktan pası veriyor Gül de cevabını yapıştırıyor ve 'din siyasetin dışında kalmalı' diyor" ifadelerini kullandı.