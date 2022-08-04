Mete Yarar'dan dikkat çeken sözler: O'nu görünce dizlerimin bağı çözüldü!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti. Buradaki izlenimlerini Youtube hesabından paylaşan Yarar çok çarpıcı ifadeler kullandı. Daha önceki TUSAŞ ziyaretiyle şimdikini kıyaslayan Yarar, "Kasaba, şehir olmuş" dedi. Yarar, ifadelerine "Milli Muharip Uçağı gördüm. Uçağın heybetinden dizlerimin bağı çözüldü." sözleriyle devam etti.

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Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, TUSAŞ tesislerini ziyaret etti. Buradaki izlenimlerini Youtube hesabından paylaşan Yarar dikkat çeken ifadeler kullandı.

Daha önceki TUSAŞ ziyaretiyle şimdikini kıyaslayan Yarar, "Kasaba, şehir olmuş" dedi. Yarar, ifadelerine "Milli Muharip Uçağı gördüm. Uçağın heybetinden dizlerimin bağı çözüldü." sözleriyle devam etti.

Mete Yarar, "Milli Muharip Uçak'ta montaj aşamasına başlanmış. MMU'nun montaj için yapılacak o büyük hangarını bitirmişler. Milli Muharip Uçak'ın seri üretime geçeceği alanın da inşaatına başlamışlar. MMU'da iki F-16 motoru kullanılacak. Devasa bir uçak. F-16 ile kıyaslamak doğru bir şey olmaz." dedi.

"Oradaki mühendislere önümü ilikledim"

"TUSAŞ'ta 13 bin kişi 3 vardiya çalışıyor. Tesis, silikon vadisine dönmüş." ifadelerini kullanan Yarar, "Oradaki mühendislere önümü ilikledim." diye konuştu.

"Türkiye inanın son hamlesini yapıyor"

Yarar'ın "Türkiye göbek bağını kesmek için inanın son hamlesini yapıyor." ifadesi dikkat çekti.

MMU TFX teknik özellikleri

Prof. Dr. Temel Kotil MMU için “Avrupa’daki en iyi savaş uçağı olacak” demişti. İşte Milli Muharip Uçağın (TF-X) teknik özellikleri:

Uzunluk: 21 m

Kanat Açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

İtiş Gücü: 2 x 27.000 lb

Tavan İrtifa: 55.000 ft

Maks Hız: 1.8 Mach

İlk uçuş: 2025

Envanter: 2028