Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 400 bin TL'lik soruya geldi ve...
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e 19 yaşındaki Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü öğrencisi Öykü Berfin Karasapan damga vurdu. Milyoner'de 400 bin TL'lik soruya kadar gelen yarışmacıya yöneltilen, "Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?" sorusunda yarışmacı, mantık yürüterek yanıt verdi.
İşte Milyoner'de geceye damga vuran Öykü Berfin Karasapan yöneltilen tüm sorular….
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