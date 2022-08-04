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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? ÖSYM yeni başkanı kimdir?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? ÖSYM yeni başkanı kimdir?

KPSS 2022 Lisans sınavı sorularının satıldığı iddiasının ardından YÖK Başkanı Halis Aygün görevden alınmıştı. Yerine ise Bayram Ali Ersoy atandı. Erdoğan'ın onayı ile ÖSYM yeni başkanı olan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un hayatı da merak konusu oldu. Peki Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Bayram Ali Ersoy önceki görevi neydi? Bayram Ali Ersoy eşi ve çocukları kimdir?

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KPSS 2022 sorularının bir yayınevine 1000 dolar karşılığı satıldığı iddiasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alındı. ÖSYM yeni başkanı ise Erdoğan'ın onayı ile  Bayram Ali Ersoy oldu. Bu sıcak gelişmenin ardından ilk kez kameralar karşısına geçen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy öncelikle herkesten özür diledi ve tüm KPSS sınavlarının iptal edildiği açıkladı. Bu açıklamaların ardından ÖSYM yeni başkanı  Bayram Ali Ersoy'un hayatı merak edildi.  Peki Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Bayram Ali Ersoy önceki görevi neydi? Bayram Ali Ersoy eşi ve çocukları kimdir? 

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, kimdir: Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 1974 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Ispartalıdır.Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy evli ve 2 çocuk babasıdır.

4 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Halis Aygün’ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM başkanı olarak atandı.

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