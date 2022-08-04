Masterchef 2022 ana kadrosuna girenler kimler isim listesi

Masterchef 2022'nin ana kadrosuna giren ikinci isim Gamze Tosun oldu. Taze fasulye ile yaratıcılık turunda yaptığı yemek ile jüriyi mest eden Gamze Tosun özel hayatı ile de merak edildi. Evli ve bir kız bir de erkek çocuk annesi olan Gamze Tosun, ev hanımı. Yıllarca İBB'nin yemek kurslarına katılmış. Peki Gamze Topçu eşi kimdir, ne iş yapar?

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Masterchef 2022'nin ana kadrosuna girmeye hak kazanan isimlerden biri de yaratıcılık yemeği ile rakiplerini sollayan ve jüriyi mest eden isim Gamze Topçu oldu. Gamze Tosun özel hayatı ile de merak edildi. Evli ve bir kız bir de erkek çocuk annesi olan Gamze Tosun, ev hanımı. Yıllarca İBB'nin yemek kurslarına katılmış. Peki Gamze Topçu eşi kimdir, ne iş yapar?

Günün ilk yemeği empanada oldu. Yemeklerin MasterChef jürisi tarafından değerlendirilmesi sonucu 6 yarışmacı ikinci yani yaratıcılık turuna yükseldi.

Masterchef'in ana kadrosuna giren ilk 3 isim belli oldu. Masterchef'in kadrsouan girenler; Metin, Gamze ve Onur oldu.

İlk aşamada başarılı olan; Atike, Melih, Onur, Seyfullah, Gamze ve Tolga ikinci yemeği en iyi şekilde yapmak için mücadele etti. Yaratıcılık turunda yarışmacılar taze fasulye ile başarılı bir tabak çıkarmaya gayret etti.

Tadım aşaması ardından Seyfullah, Gamze, Melih ve Atike ilk dörde kaldı. Son ikiye kalan Gamze ile Melih arasından ikinci finalist seçilen Gamze oldu.

Gamze Tosun kimdir: Gamze Tosun, ev hanımıdır. Evli ve 5 çocuk sahibidir. Yemek yapmayı çok sevdiğini belirten Tosun, İBB’nin meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldı. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği yemek kursundan sertifika aldığını da belirtti. İstanbul Üniversitesi öğrencisi olan Tosun, geçtiğimiz sezon da AMsterChef'e katılmış ancak ikinci turda elenmişti. Bu sezon ise ana kadroya giren ikinci isim oldu