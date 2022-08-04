İstanbul'un tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde feci yangın! Alevler sardı Hastalar tahliye edildi

İstanbul Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul'un çevre illerinden ekipler sevk edildi. Hastalar tahliye edilmeye çalışılıyor.

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Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor.

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı.

Can pazarı yaşandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı. Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.

Yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri ise binada halen içeride çalışan itfaiye erlerinin olması ve tarihi yapıda çökme riski oluşabileceği düşüncesiyle geri gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu.