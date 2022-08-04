İstanbul'un tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde feci yangın! Alevler sardı Hastalar tahliye edildi
İstanbul Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul'un çevre illerinden ekipler sevk edildi. Hastalar tahliye edilmeye çalışılıyor.Abone ol
Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor.
İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.
Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı.
Can pazarı yaşandı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı. Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.
Yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri ise binada halen içeride çalışan itfaiye erlerinin olması ve tarihi yapıda çökme riski oluşabileceği düşüncesiyle geri gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu.
Tüm hastalar tahliye edildi
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin tahliye işleminin kısa sürede gerçekleştirildiğini söyleyerek, "100 kişiyi tahliye ettik. Tüm hastalar ve sağlık ekipleri tahliye edildi" dedi.
Olay yerine gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy inceleme yaptı. Burada basın mensuplarına konuşan Arısoy, "12.50 civarında çıktığını tahmin ediyoruz. Tüm hastalar kısa sürede tahliye edildi. Hepimiz çok korktuk buranın huzurevi olarak kullanılan bir bölüm olduğunu biliyoruz. 15 dakika önce tüm tahliye işlemi gerçekleştirildi. Tüm hastalar ve sağlık ekipleri tahliye edildi. 100 kadar huzurevinde kalan yaşlı olduğunu biliyoruz. İçerde hasta ve sağlık personeli yok. Yangın çatı katında başladı" dedi.