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Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'ndan KPSS iptali sonrası açıklama

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'ndan KPSS iptali sonrası açıklama

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı soruşturma devam ederken KPSS için ÖSYM'nin iptal kararı vermesi sonrası açıklama yaptı.

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Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptaline lüzum görüldüğünü bildirerek, "Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nin iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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