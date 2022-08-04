BIST 2.730
DOLAR 17,96
EURO 18,29
ALTIN 1.029,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pikniğe giden aile şaşkın döndü aracın motorundan sesler gelince

Pikniğe giden aile şaşkın döndü aracın motorundan sesler gelince

Edirne’de park ettikten 10 dakika sonra arabasının yanına gelen vatandaş, motor kısmından ses gelmesi üzerine kaputu açtığında bir kedinin 5 yavru doğurduğunu ve motor kısmına sıkıştığını gördü. Kediler uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Abone ol

Edirne’de yaşayan İlte ailesi, piknik yapmak için Meriç Nehri kenarına gitti. Otomobilini otoparka bırakan aile, piknik dönüşü otomobilin yanına geldiklerinde motor kısmından kedi sesleri geldiğini fark etti.

Motor kaputunu açan sürücü Serkan İlte, bir kedinin 5 yavru doğurduğunu ve motor kısmına sıkıştığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kedileri sıkıştıkları yerden kurtardı. Kediler bakım için Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli tarafından koruma altına alındı.

“Kurtarıldıkları için çok mutluyuz”
Otomobilin sürücüsü Serkan İlte, “Akşam yemeği yemek için mesire alanına geldik ve aracımızı park ettik. 10 dakika sonra baktığımda motor kısmından sesler geldiğini fark ettim. Detaylı bakınca kedi yavrularının olduğunu gördüm. Bazı yavrular da motorun alt kısmından yere düştü. Daha sonra ekipleri arayıp yardım istedim ve kediler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı” açıklamasında bulundu. Sevinç İlte ve Remziye Baran da, kedilerin de bir canlı olduklarını belirterek, kurtarıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

“Barınakta güvenli şekilde hayata tutunacaklar”
CHP Merkez İlçe Başkanı Olcay Bakkalcı da, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. İhbarın yapılmasının hemen ardından itfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevkinin gerçekleştirildiğini anlatan Bakkalcı, kurtarma çalışmalarının ardından anne ve yavrularının barınakta güvenli şekilde hayata tutunacaklarını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Gaziantep'te 6 çocuk babası silahlı saldırıda öldü nedeni belli oldu
Gaziantep'te 6 çocuk babası silahlı saldırıda öldü nedeni belli oldu
Genelkurmay Başkanlarının görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek
Genelkurmay Başkanlarının görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek
KPSS 2022 sınav takvimi ÖSYM az önce duyurdu 2022-2023 KPSS sınavları ne zaman?
KPSS 2022 sınav takvimi ÖSYM az önce duyurdu 2022-2023 KPSS sınavları ne zaman?
İstanbul'un tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde feci yangın! Alevler sardı Hastalar tahliye ediliyor
İstanbul'un tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde feci yangın! Alevler sardı Hastalar tahliye ediliyor
Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli ÖSYM yeni başkanı Bayram Ali Ersoy eşi ve çocukları kimdir?
Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli ÖSYM yeni başkanı Bayram Ali Ersoy eşi ve çocukları kimdir?
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? ÖSYM yeni başkanı kimdir?
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? ÖSYM yeni başkanı kimdir?
Masterchef 2022 ana kadrosuna girenler kimler isim listesi
Masterchef 2022 ana kadrosuna girenler kimler isim listesi
Meme kanserini erken teşhis eden sütyen geliştirdi
Meme kanserini erken teşhis eden sütyen geliştirdi
KPSS iptal edildi! ÖSYM'den flaş açıklama! Bu hafta yapılan sınavlar da iptal! Takvim ne olacak?
KPSS iptal edildi! ÖSYM'den flaş açıklama! Bu hafta yapılan sınavlar da iptal! Takvim ne olacak?