BIST 2.730
DOLAR 17,96
EURO 18,29
ALTIN 1.029,72
HABER /  DÜNYA

Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü

Tayvan, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlarda fırlattığı güdümlü füzelerin, "kara suları" olarak gördüğü bölgelere düştüğünü duyurdu.

Abone ol

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin ordusunun öğle saatlerinde ateşlediği çok sayıda Donfeng güdümlü füzesinin Ada'nın kuzeydoğu ve güneybatısındaki bölgelere düştüğü" belirtildi.

Açıklamada, "Tayvan silahlı kuvvetlerinin izleme ve keşif araçlarıyla durumu tespit ettiği, savunma sistemlerini devreye soktuğu" kaydedildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı, öğle saatlerinde "Tayvan Boğazı'nın doğusundaki bazı bölgelere konvansiyonel füzelerin ateşlendiği, hedeflerin başarıyla vurulduğu" duyurmuştu.

Ziyaret sonrası askeri tatbikatlar başladı
Savunma Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a ulaşmasının ardından, Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Ada'nın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağı bildirilmişti.

7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda.

Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğaz geçişindeki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor.

Çin insansız hava aracı Kinmen Adası üzerinde uçtu
Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait bir insansız hava aracının, Pelosi'nin ayrılmasının ardından dün gece Tayvan'a bağlı Kinmen Adası (Quemoy) üzerinde uçtuğunu bildirdi.

1950'lerden beri Çin'e ait hiçbir hava aracı Kinmen üzerinde uçmamıştı.

Pelosi ve 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak önceki gece Tayvan'a ulaşmıştı. İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası kabul eden Pekin, ziyareti "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğü ve sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
KPSS sınavları ne zaman yapılacak ÖSYM 2022-2023 yeni KPSS sınav takvimi
KPSS sınavları ne zaman yapılacak ÖSYM 2022-2023 yeni KPSS sınav takvimi
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'ndan KPSS iptali sonrası açıklama
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'ndan KPSS iptali sonrası açıklama
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Gaziantep'te 6 çocuk babası silahlı saldırıda öldü nedeni belli oldu
Gaziantep'te 6 çocuk babası silahlı saldırıda öldü nedeni belli oldu
Genelkurmay Başkanlarının görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek
Genelkurmay Başkanlarının görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek
KPSS 2022 sınav takvimi ÖSYM az önce duyurdu 2022-2023 KPSS sınavları ne zaman?
KPSS 2022 sınav takvimi ÖSYM az önce duyurdu 2022-2023 KPSS sınavları ne zaman?
KPSS 2022 takvimi sınavlar ne zaman yapılacak yeni ÖSYM yeni KPSS sınav takvim
KPSS 2022 takvimi sınavlar ne zaman yapılacak yeni ÖSYM yeni KPSS sınav takvim
İstanbul'un tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde feci yangın! Alevler sardı Hastalar tahliye ediliyor
İstanbul'un tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde feci yangın! Alevler sardı Hastalar tahliye ediliyor
Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli ÖSYM yeni başkanı Bayram Ali Ersoy eşi ve çocukları kimdir?
Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli ÖSYM yeni başkanı Bayram Ali Ersoy eşi ve çocukları kimdir?
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? ÖSYM yeni başkanı kimdir?
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? ÖSYM yeni başkanı kimdir?