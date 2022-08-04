Çanakkale yanıyor! Rüzgar çok kötü etkiliyor ekipler bölgede

Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Son haber Çanakkale'den geldi. Kösedere köyündeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisi ile yayılan yangına müdahale sürüyor.Abone ol
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kösedere köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.