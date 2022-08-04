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HABER /  POLİTİKA

Halil Özşavlı cevap hakkını kullanıp kirli oyunu böyle ifşa etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tüm AK Partililere sahaya inin talimatı veriyor, herkesin telefonlarına cevap verin, kimseyi dinlemeden geri çevirmeyin diye her defasında söz ediyor ama dinleyenler o kadar azınlıktaki bu sözleri...

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Geçtiğimiz günlerde muhtarla buluşmak için toplantıya giden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'ya bir video sosyal medyaya oradan da haber sitelerine ve bazı medya kanallarına yansımıştı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, sorun ve talepleri dinlemek için Ceylanpınar’daydı. Özşavlı’nın ilçeye geleceği AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından gönderilen SMS ile muhtar ve vatandaşlara duyurulmuş toplantı saati 16:00 olarak açıklanmıştı. İddiaya göre Halil Özşavlı toplantıya geç gelmiş, hatta vekili merak eden muhtarlar telefonla aramış ve Şavlı telefonda 'Siz kimsiniz LAN' dediği ileri sürülmüş muhtarların toplantıyı terk ettiği iddia edilmişti. Peki bu iddia doğru mu, Halil Özşavlı muhtarlara 'lan' diye hitap etti mi?

Konuyla ilgili İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumlamıştı. Cevap hakkını kullanan Halil Özşavlı Hadi Özışık'a bakın neler anlattı.

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