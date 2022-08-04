4 Ağustos altın uçtu gram 1024 lira oldu! İslam Memiş 'fiyatlar patlayacak' dedi tarihi verdi
Dün ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.018 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.024 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki yükseliş devam eder mi? Uzmanlar ne diyor?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının üzerinde 1.024 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.680 lira, Cumhuriyet altını da 6.860 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.774 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından artan jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.
Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş de, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi: