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Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı

Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı

Trabzonspor'un yıldız ismi Anastasios Bakasetas, "Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidecektim ama son anda olmadı" dedi. Yunan futbolcu, Trabzonspor'a transferinin 'çok garip bir şekilde gerçekleştiğini' ifade etti.

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Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, Stars Inc. 11 isimli Youtube kanalıyla ortak olarak hazırlanan şampiyonluk belgeselinde, Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'ye gitmek üzere olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 50 dakikalık belgeselde Bakasetas'ın yanı sıra Trabzonsporlu diğer oyuncuların açıklamaları, görkemli şampiyonluk kutlamalarından detaylara yer verildi.

"Trabzonspor ile iki gün içinde anlaştık"
Bakasetas, Trabzonspor'dan önce Fenerbahçe ile görüştüğünü söyleyerek şunları ifade etti:  "Trabzonspor'a transferim çok garip bir durumda gerçekleşti. İki üç günde oldu. Başka takımlar da temasta bulunmuştu. Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidecektim ama son anda olmadı. Ama Trabzonspor ile iki gün içinde anlaştık. Fazla da zamanımız yoktu. Transfer döneminin sonu geliyordu."

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