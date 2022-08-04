AK Parti'den flaş KPSS açıklaması: Bütün süreçler...

Soru skandalı sonrası KPSS iptal edildi milyonları ilgilendiren kararı ÖSYM duyurdu. AK Parti'den de konuya ilişkin bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, tüm süreçlerin olması gerektiği gibi işleyeceğini belirtti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Balıkesir İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sanayi alanında birçok büyük atılımlar yaptığını söyledi.

Muhalefetin, Türkiye'de yapılan çalışmaların birçoğunu olumsuz şekilde eleştirdiğini ifade eden İleri, şunları kaydetti:

"Türkiye gerçekten çok güzel haberlerle de gündeme geliyor. Tahıl koridoru bunların güzel bir örneğidir. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dış politikada da çok ciddi başarılara imza atan bir ülke haline geldik. Kilit bir ülkeyiz. Küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz.

Yine son bir güncel gelişme KPSS konusu malum gündemde. O konuyu takip ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devlet mekanizması gençlerimizin yanındadır ve bütün süreçler olması gerektiği şekilde işletilmektedir.

İleri, Türkiye'nin çok ciddi potansiyele sahip olduğunu ve önemli başarılara imza atacağını söyledi.