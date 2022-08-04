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Antalya'da hareket halindeki otomobilden düşen bebek öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da hareket halindeki otomobilden düşen bebek öldü

ANTALYA'dan son gelen haber üzüntüye boğdu. Kepez ilçesinde hareket halindeki otomobilden düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

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S.K'nin kullandığı otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Araçta bulunan 1 yaşındaki Yağmur Naz U, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak yola düştü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yağmur Naz'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli tıptaki işlemlerin ardından bebeğin cenazesini teslim alan yakınları gözyaşı döktü.

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