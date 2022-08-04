Tokat'taki dehşete düşüren olay! O tabancanın sahibi polis memuru açığa alındı

TOKAT'ta eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını da yaralayan kadının olayda kullandığı silahın sahibi polis memuru açığa alındı.

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Önceki gün eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve Yıldız'ın kız arkadaşı E.D'ye ateş eden Fatma Güngör'ün kullandığı tabancanın, bir polis memuruna ait olduğu belirlendi. Güngör'ün olaydan önce, bir kız arkadaşının evinde kaldığı, eve gelen İ.Ö'nün beylik tabancasını, gizlice alarak cinayeti işlediği belirtildi.

Hakkında soruşturma açılan, Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İ.Ö, açığa alındı. Bu arada, olayda yaralanan E.D'nin sevk edildiği Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.