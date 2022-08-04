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Eren Abluka-29 Operasyonu başladı! İçişleri duyurdu; Hakkari'de 632 personel katılıyor

Eren Abluka-29 Operasyonu başladı! İçişleri duyurdu; Hakkari'de 632 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 632 personelin katılımıyla Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubat Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu'nun başlatıldığını paylaştı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde “Eren Abluka-29 (Hakkari-Çobanpınar) Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Sinan AKTAY” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 632 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Hakkari ili Yüksekova ilçesi Çobanpınarı ve Değerli köyü kırsalında temas araması sonucunda;

- (2) adet AK-47 piyade tüfeği,
- (1) adet uçaksavar namlusu,
- (103) adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı,
- (273) adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- (8) adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü
- (4) adet ağır makineli tüfek mayonu,
- (2) adet makineli tüfek mayonu ve (1) adet roketatar gövdesi ele geçirildi.

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