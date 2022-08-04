Rusya'yı şoke eden ölüm: İlk kadın albay 'Bayan Ölüm' Ukrayna'da öldürüldü

Rus ordusunun ilk kadın albayı 'Bayan Ölüm' lakaplı Olga Kursa’ Kachura, Ukrayna'da aracına roketli saldırı düzenlenmesi sonucu öldürüldü. Rusya Devlet Başkanı Putin, "askeri görevini yerine getirirken gösterdiği cesaret ve kahramanlık için" kadın albayı ödüllendirdiğini dile getirdi.

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Rusya’nın ilk kadın albayı olan 52 yaşındaki Olga Kursa' Kachura, Ukrayna’da öldürüldü. Kadın albayın ölümünden sonra Vladimir Putin, Kremlin’in en yüksek ödülü olan Rusya Kahramanı onuruna layık görüldü. Kachura, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlatılan işgalde öldüğü bilinen 97’nci albay.

Rus yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ordusunda albay olan Kachura, burada Kiev rejimine karşı konuşlandırılmış roket topçu tümenini komuta ediyordu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "askeri görevini yerine getirirken gösterdiği cesaret ve kahramanlık için" kadın albayı ödüllendirdiğini dile getirdi.

Yerel haberlere göre, Ukrayna tarafından atılan bir füzenin kadın albayın arabasına düşmesi üzerine anında öldüğü ileri sürüldü.

Bugün erken saatlerde, cenazenin düzenlendiği Donetsk'teki Drama Tiyatrosu, Ukrayna'nın daha fazla saldırısına uğradı ve çok sayıda can kaybına neden olduğu bildirildi. Meydana gelen hasar nedeniyle tören ertelendi ve daha sonra yeniden düzenlendi.

Kaynak: Posta