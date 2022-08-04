Mersin'de karısı ile birlikte inşaatta çalışıyor kendisi usta eşi kalfa
MERSİN'de bir inşaat ustası işçi bulamayınca eşini kalfası olarak yanına aldı. Bu sayede başkasına verecekleri para da kendi ceplerinde kaldı. İşte 4 çocuklu karı-kocanın geçim mücadelesi...
İnşaat ustası 37 yaşındaki Abdi ve kalfa 34 yaşındaki Nurgül Ceviz çifti, sabahın ilk ışıklarıyla inşaatın yolunu tutuyor.
Harç karıp duvar yapan 4 çocuk sahibi çift, zorlu boya, badana, mantolama ve pencere takma işlemlerini birlikte üstleniyor.
Hem hayatın hem de mesleğin zorluklarını birbirlerine destek olarak aşmaya çalışan çift, ev işlerini de yardımlaşarak yürütüyor.
Abdi Ceviz, eşiyle 16 yıldır inşaatlarda çalıştıklarını belirterek, "İnşaatlardaki sıva, mantolama, boya her türlü işi karımla yapıyoruz. Huzurlu ve mutluyuz. 4 çocuğumuz var. Onların eğitim masraflarını karşılıyoruz. Hayat bundan ibaret. Birlikte geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz." dedi.