Lösemi hastası Elif 'Süper Kahramanı' ile ilgili gerçeği öğrenince yıkıldı

ADANA'da lösemi tedavisi gören ve ilik naklinin ardından sağlığına kavuşan 8 yaşındaki Elif, bağışçısına 'teşekkür ederim süper kahramanım' notuyla resim çizip gönderdi. Küçük kıza donör olan kişinin ağabeyinden yanıt gelince acı gerçek ortaya çıktı.

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Adana'da 2 yıl önce bacaklarında morluk, yüzünde kırmızı noktalar beliren Elif Ayça Arık'a (8) lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapi gören ve saçları dökülen Elif'e ilik nakli kararı alındı.

9 donörün kemik iliği yüzde 100 uyumlu çıktı. En uygun kök hücre bağışçısından alınan ilik, küçük kıza nakledildi. Hızla iyileşen küçük Elif, kendisine hayat veren; 'süper kahramanı' ile tanışmak istedi. Elif Ayça, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi aracılığıyla hiç görmediği, ismini dahi bilmediği donör için çizdiği resmi gönderdi.

Mektuba karşılık alamayan Elif ve ailesi, mayıs ayında ikinci bir mektup daha kaleme aldı; küçük kız kendisine hayat veren donörle tanışıp teşekkür etmek istediğini dile getirdi. Yanıt, 3 ay sonra geldi.

"Kardeşim sizleri göremeden vefat etti"

Donörün ağabeyinin yazdığı mektupta, Elif'e kök hücre bağışında bulunan gencin, trafik kazasında öldüğü yazıyordu. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Nasıl söylenir, nasıl açıklama yapılır bilemedim ama kardeşim sizleri göremeden vefat etti... Sizden gelen ilk mektubu okuduğunda o kadar sevinmişti ki, bunu hemen bizimle paylaştı. Yüzündeki o sevinç, gözümün önünden hiç gitmiyor... Kardeşim, hayatının baharındaydı. Keşke ama keşke bu kaza yaşanmasaydı; sizler de onu tanıyabilseydiniz. Ben ve ailem, sizi artık bizden biri olarak görüyoruz. Annem ve babam da sizlerle tanışmayı o kadar çok istiyorlar ki, evlatlarının acısını bir nebze de olsa bu şekilde dindirebilmeyi umuyoruz."

"Öldüğünü duyunca çok üzüldüm"

Donörden alınan ilikle hayata bağlanan Elif Ayça Arık, "Her ne kadar onu tanımasam da onu çok seviyorum" dedi. Donöründen "Süper kahramanım" diye bahseden küçük kız, "Öldüğünü duyunca çok üzüldüm, çok ağladım. Şu anda karşımda olsaydı ona sıkı sıkıya sarılıp, teşekkür ederdim" ifadesini kullandı.

"Birbirimize sarılıp ağladık"

Akşam'a konuşan Elif'in annesi Betül Demirbaş, "Kızıma ilik nakli yapıldığı ilk günden beri donör için hep Allah'a dua ediyordum. Mektubu aldığımda kızımla birlikte birbirimize sarılıp ağladık. Yine de ailesine ulaşıp, onlara bir başsağlığı dileğinde bulunmak istiyorum. Aileyi arıyoruz. Tek istek ve arzumuz, onlara ulaşıp taziyede bulunmak, mezarına gidip dua etmek" dedi.