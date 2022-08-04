CHP'li vekil Antmen'in Süleyman Soylu fotoğrafı olay oldu baltayı taşa vurdu
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in KPSS soruşturmasında adı geçen yayınevinde Süleyman Soylu'nun fotoğraf çektirdiğini iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafın 31 Temmuz 2017’de 105. dönem kaymakam adaylarıyla çekildiği belirlendi.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Alpay Antmen’in, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, KPSS soruşturması üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alarak, “Bilin bakalım Yediiklim Yayınevi’nde kimin fotoğrafının çıkması hiç şaşırtmadı” paylaşımından bulunmuştu.
Söz konusu fotoğrafının 31 Temmuz 2017’de 105. dönem kaymakam adaylarıyla çekildiği ve Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldığı anlaşıldı.