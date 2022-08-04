BIST 2.725
DOLAR 17,96
EURO 18,32
ALTIN 1.029,38
HABER /  POLİTİKA

CHP'li vekil Antmen'in Süleyman Soylu fotoğrafı olay oldu baltayı taşa vurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP'li vekil Antmen'in Süleyman Soylu fotoğrafı olay oldu baltayı taşa vurdu

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in KPSS soruşturmasında adı geçen yayınevinde Süleyman Soylu'nun fotoğraf çektirdiğini iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafın 31 Temmuz 2017’de 105. dönem kaymakam adaylarıyla çekildiği belirlendi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Alpay Antmen’in, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, KPSS soruşturması üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alarak, “Bilin bakalım Yediiklim Yayınevi’nde kimin fotoğrafının çıkması hiç şaşırtmadı” paylaşımından bulunmuştu. 

Söz konusu fotoğrafının 31 Temmuz 2017’de 105. dönem kaymakam adaylarıyla çekildiği ve Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldığı anlaşıldı.

İlgili Haberler
KPSS iptali sonrası Yediiklim Yayınevi sahibinden ilk açıklama! ÖSYM'yi suçladılar KPSS iptal edildi! ÖSYM'den flaş açıklama! Bu hafta yapılan sınavlar da iptal! Takvim ne olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ÖSYM başkanı belli oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kastamonu'da kuzeninin kayıp mezarını ararken ararken buldu yetkililer apar topar etrafı çevirdi
Foto Galeri Kastamonu'da kuzeninin kayıp mezarını ararken ararken buldu yetkililer apar topar etrafı çevirdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
12 imamlar orucu kaç gün tutulur, nasıl tutulur? 12 imamlar orucu kaçta açılır?
12 imamlar orucu kaç gün tutulur, nasıl tutulur? 12 imamlar orucu kaçta açılır?
Jahrein, CHP'nin trol ordusunu ifşa etti! Başında PKK-DHKP/C sempatizanı Alican Ayvataş var
Jahrein, CHP'nin trol ordusunu ifşa etti! Başında PKK-DHKP/C sempatizanı Alican Ayvataş var
YAŞ kararları açıklandı iki kuvvet komutanı emekli edildi Yaşar Güler kararı
YAŞ kararları açıklandı iki kuvvet komutanı emekli edildi Yaşar Güler kararı
Tokat'taki dehşete düşüren olay! O tabancanın sahibi polis memuru açığa alındı
Tokat'taki dehşete düşüren olay! O tabancanın sahibi polis memuru açığa alındı
Merkez Bankası brüt rezervlerinde dikkat çeken artış
Merkez Bankası brüt rezervlerinde dikkat çeken artış
Rusya'yı şoke eden ölüm: İlk kadın albay 'Bayan Ölüm' Ukrayna'da öldürüldü
Rusya'yı şoke eden ölüm: İlk kadın albay 'Bayan Ölüm' Ukrayna'da öldürüldü
Eren Abluka-29 Operasyonu başladı! İçişleri duyurdu; Hakkari'de 632 personel katılıyor
Eren Abluka-29 Operasyonu başladı! İçişleri duyurdu; Hakkari'de 632 personel katılıyor
Antalya'da hareket halindeki otomobilden düşen bebek öldü
Antalya'da hareket halindeki otomobilden düşen bebek öldü
2022 engelli maaşları ödemesi ağustos ayında ne zaman ödenir?
2022 engelli maaşları ödemesi ağustos ayında ne zaman ödenir?
Yangında 3. kattaki balkondan alt kata atladı o anları anlattı
Yangında 3. kattaki balkondan alt kata atladı o anları anlattı